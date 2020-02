Pavoletti e Cigarini: “Ma quale rissa! Scherzi tra noi. Lette inesattezze”

Leonardo Pavoletti ripiomba nell’incubo infortuni. L’attaccante del Cagliari stava rientrando dalla rottura del crociato anteriore, ma è incappato in una nuova lesione al tendine. E sono circolate voci di un presunto litigio tra il centravanti e il compagno di squadra Luca Cigarini. I due giocatori hanno deciso di replicare a queste ricostruzioni nel corso di una conferenza stampa eccezionale. Queste le parole del centrocampista: “Siamo qui per chiarire una situazione che vede interessati me e Leonardo. Non c’entrano nulla Birsa, Oliva, Nainggolan e così via. Abbiamo letto inesattezze incredibili, sono state dette tante cose non vere. Ci dispiace, perché se ne sono raccontate fin troppe. Ci tengo a ribadire che non c’è stata nessun tipo di rissa, chi ci conosce sa il rapporto che abbiamo. Sono uscite troppe cose da persone che non sanno”. Poi ha proseguito Pavoletti: “Usciti dal ristorante, io e Ciga abbiamo iniziato a scherzare. Fuori c’erano alcuni ragazzi della squadra che ci hanno chiamato, mi sono girato e in quel momento ho avuto una torsione del ginocchio. Mi dispiace delle voci che siano uscite, stavo scherzando solo con Ciga. Mi sono ritrovato a terra senza un motivo, ora devo essere bravo a concentrarmi su quello che viene ora. Quale chirurgo scegliere, e quale percorso seguire”.