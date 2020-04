Pavoletti ringrazia l’infermiera tifosa: “Voi siete i veri eroi”

Divisa con il numero nove e la scritta “Pavoletti” fatta con un pennarello nero. Una soluzione semplice per non dimenticare le proprie passioni anche in questo momento di lotta contro il Coronavirus. Il gesto di un’infermiera tifosa del Cagliari non è sfuggito a Leonardo Pavoletti, attaccante della formazione sarda. Il bomber ha ripreso la foto e l’ha postata sui propri canali social, scrivendo: “Grazie! Sarebbe bello nel giorno in cui riprenderà il campionato portare sulle maglie il nome dei veri eroi… voi!”