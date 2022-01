Pellegri cambia squadra ma resta in Serie A: ufficiale il passaggio al Torino

Il centravanti è ufficialmente un giocatore granata

Non è andata come ci si poteva attendere l'avventura di Pietro Pellegri con la maglia del Milan. L'attaccante, complici anche alcuni guai fisici, non ha giocato e dato il suo contributo alla squadra rossonera che, dopo solo pochi mesi ha deciso di far terminare in anticipo il prestito col giocatore di proprietà del Monaco. Immediata, però, la reazione di un'altra squadra di Serie A, il Torino che ha colto l'occasione e ne ha annunciato l'acquisto.