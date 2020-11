Pellegrini carica il Genoa: “Serve una scossa, nel derby meritavamo di più”

Manca poco al fischio d’inizio tra Genoa e Torino nel recupero del match valevole per la terza giornata. Il Grifone è reduce dal pari nel derby della Lanterna e cerca altri punti per risalire in classifica.

SCOSSA

Prima della sfida, il terzino del Grifone Luca Pellegrini dice la sua ai microfoni di Sky Sport: “Purtroppo con questa situazione che stiamo affrontando non ci siamo allenati al 100%. Abbiamo saltato una settimana intera, ma stiamo cercando di cercare fuori il massimo d questa situazione perché lo dobbiamo ai tifosi e anche a noi stessi. Vogliamo darci una scossa. I moduli alla fine lasciano il tempo che trovano. Il mister pensa alla mentalità e stiamo cercando di applicare le sue idee. Nel derby abbiamo fatto bene e forse meritavamo qualcosa di più”.