Pellegrini prende posizione: “Ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza nei centri sportivi. Vogliamo farlo”

Tanti dubbi sulla ripartenza della Serie A. Ci si attendeva il via libera per gli allenamenti, ma questi non sarebbero ancora consentiti almeno fino al 18 maggio. Ecco allora i giocatori schierarsi apertamente. L’ultimo della lista è Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma.

Attraverso un messaggio pubblicato sui sui profili social, il classe 1996 si è detto pronto a tornare a giocare o, quantomeno, ad allenarsi a Trigoria: “Il nostro desiderio è tornare in campo. Ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza nei centri sportivi e ci auguriamo di farlo il più presto possibile. Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta. Non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie”.