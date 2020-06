Pepe ricorda: “Elia alla Juventus durò come un gatto sull’Aurelia”

Acquisti promettenti divenuti vere delusioni e innesti fatti tra qualche perplessità e trasformatisi in punti di forza. E’ successo in ogni società, compresa la Juventus che tra il 2010 e il 2011 gettava le basi per la sua rifondazione. Simone Pepe ha ricordato due celebri casi durante una diretta Instagram con “Cronache di spogliatoio”. Il primo episodio riguarda Elia, considerato una vera promessa: “Elia aveva fatto la finale Mondiale nel 2010 con l’Olanda. Ad Amburgo fece benissimo, era strepitoso, alla Juventus invece è durato come un gattino sull’Aurelia!”. Totalmente diverso il caso di Andrea Barzagli, divenuto uno dei pilastri dei successi della Juventus: “Barzagli arrivò per 300 mila euro. Io ci avevo giocato a Palermo e sapevo che era forte. In Germania aveva vinto il campionato con Dzeko e Grafite. Dopo due annate a vuoto fece bene per 6 mesi con Delneri. Con Conte fu una roba pazzesca, da lì in poi sovvertì ogni logica”.