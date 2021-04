Pepe: “Ronaldo resta alla Juventus, è felice a Torino”

Il difensore del Porto Pepe ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo, svelando la sua opinione

Un paio di mesi fa sono stati rivali sul campo, ma di battaglie ne hanno condivise. L’ex Real Madrid nonché difensore del Porto Pepe , compagno di Cristiano Ronaldo nel Portogallo, ha detto la sua sul futuro del fuoriclasse della Juventus . Ecco le parole riprese da As: " Penso che sia felice a Torino. È il capocannoniere del campionato italiano, le persone che lo criticano non conoscono lo sforzo che ci vuole per segnare più di 30 gol ogni anno. Spero che rimanga alla Juve almeno per un altro anno , regalando emozioni a chi ama lo sport e rappresentando il Portogallo come sa fare solo lui".

RITORNO IN PORTOGALLO? - Pepe ha poi dichiarato che vorrebbe rivedere Ronaldo in Portogallo: "Ma ad essere sincero, conoscendolo come lo conosco io, non so se sopporterebbe tutte quelle persone che parlano di calcio come succede nel nostro paese". Chissà se il suo presentimento si tramuterà in realtà, essendo CR7 al centro di numerose voci di mercato.