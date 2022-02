Pereiro sfonda, nel finale risponde Osimhen: è 1-1 fra Cagliari e Napoli

Campani frenati dagli isolani

Il Napoli manca l'aggancio alla capolista Milan portando da Cagliari solo un punto. Per i campani la soddisfazione di raggiungere l'Inter al secondo posto con 54 punti in classifica. Non è stata una gara semplice per la squadra di Spalletti che ha raggiunto il pareggio a tre minuti dalla fine all'Unipol Arena. Tante assenze per il Napoli che parte con la difesa a tre. La sfida si sblocca nella ripresa con Gaston Pereiro, in rete su evidente errore di Ospina che si è fatto sorprendere con un tiro a giro. Pareggio nel finale a firma Osimhen dopo almeno un paio di grandi chance per il raddoppio del Cagliari. L'attaccante con grande elevazione aerea ha battuto Cragno. Quarto risultato utile di fila per Mazzarri che aggancia a quota 22 punti il Venezia.