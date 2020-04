Perin rivela: “Dopo gli infortuni ho pensato di ritarmi”

Mattia Perin dopo l’esperienza alla Juventus è tornato al Genoa in prestito per giocare più partite possibili in modo tale da mettersi in mostra per l’Europeo. Tutto inutile considerato che la pandemia ha obbligato la Uefa a rimandare tutto nel 2021. Durante una diretta Instagram con Luca Toni, l’estremo difensore ha inoltre fatto una rivelazione piuttosto pesante.

RITIRO – “Se non puntassi a stare in pianta stabile con la Nazionale smetterei di giocare, perché la mia più grande aspirazione è stare in Nazionale. Quando non sento più quel fuoco lì dentro smetto. Due crociati e due spalle, guarda che qualche strana idea mi è venuta in mente“. Queste le parole di Perin in merito all’ipotesi ritiro accarezzata sicuramente nei momenti più duri.