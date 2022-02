Perinetti: “Luca Moro l’avevo fatto prendere al Genoa ma poi…”

Il dirigente sportivo spiega cosa aveva fatto per prendere Moro

L'attaccante Luca Moro poteva essere un calciatore del Genoa prima di andare a Catania e poi firmare per il Sassuolo in vista della stagione 2022/2023. L'attaccante capocannoniere della Serie C con la maglia del Catania, non è però una sorpresa assoluta nonostante la giovane età. La riprova arriva dalle dichiarazioni ai TMW Radio di Giorgio Perinetti, ex ds del Genoa: "L'avevo fatto prendere al Genoa, peccato che quando sono andato via non sia stato riscattato. Ha qualità a livello realizzativo ed è un italiano, speriamo bene visto che siamo un po' carenti lì". Sul passaggio del ragazzo dalla Serie A alla Serie A, invece, il dirigente ha spiegato: "Non è che deve arrivare al Sassuolo e spaccare il mondo da solo. L'hanno preso pure per le potenzialità e la prospettiva, è una grande operazione".