Perisic, ma che fai? L’esterno dell’Inter a San Siro per vedere il Milan

Ivan Perisic è stato pizzicato a San Siro mentre assisteva al match tra Milan e Venezia

Milan-Venezia è un match importante per entrambe le formazioni. I rossoneri vogliono conquistare punti pesanti per agganciare nuovamente l'Inter in classifica e mettere pressione al Napoli capolista. I lagunari, invece, intendono allungare sulla zona retrocessione. Sugli spalti di San Siro, però, c'è uno spettatore particolare. Si tratta di Ivan Perisic. Infatti l'esterno offensivo dell'Inter è stato pizzicato mentre osserva il match. Una sorpresa data la squadra di appartenenza del croato. Un modo anche per studiare gli avversari per il titolo?