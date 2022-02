Perotti: “Senza Sabatini avrei smesso di giocare. Sulla salvezza con la Salernitana…”

Parla il calciatore argentino tornato in Italia per provare a salvare la squadra di Salerno

Sulla città: "Avevo visto delle immagini, me ne avevano parlato e sono molto felice di essere arrivato in un posto così. La gente è rispettosa, ti dà coraggio. È come ricominciare da zero, sono qui per dare tutto".

Un dare tutto che a cui Perotti crede al 100% anche perché ammette di essere davvero grato alla piazza e a Sabatini che lo ha riportato in Italia: "Purtroppo ho avuto tanti infortuni e poi problemi con la società al Fenerbahce. Mi sono sentito abbandonato e ad una certa età non lo meritavo, anche per il mio comportamento sempre professionale. Sabatini per me è il numero uno. Sono tornato a giocare grazie a lui, altrimenti avrei smesso. Gli sarò sempre grato, perché è una scommessa prendere uno che non gioca da oltre un anno, oltretutto dopo essere appena arrivato in una nuova società. Mi ha chiamato e il giorno dopo ero a Salerno. Il modo più corretto e concreto per dire grazie a lui e alla società è dare il 100%. Devo dimostrargli non si è sbagliato".