Pessina: “Ritorno in campo solo in sicurezza. Zaccagni? Era spaventato e aveva la febbre…”

Matteo Pessina, giocatore del Verona, ha parlato a Radio 1 nel corso di Radio Anch’Io Sport per affrontare i temi caldi di questo momento di emergenza dovuto al coronavirus. Come tutti gli altri calciatori, anche il classe 1997 gialloblù ha ripreso gli allenamenti inviduali al campo anche se non ha nascosto la mancanza del fattore sociale nello spogliatoio.

MOMENTO E CONTAGI – “Sia a Bergamo ma anche qui in Veneto è stata situazione difficile per tutti”, ha esordito Pessina che è a Verona in prestito dall’Atalanta. “Anche per noi calciatori. Solo uno di noi (Zaccagni ndr) ha avuto il coronavirus, gli altri stanno bene. Per noi è stata dura”. “Zaccagni? Ha avuto paura in questa situazione. A parte la febbre per qualche giorno non ha avuto altri grossi sintomi, ma era spaventato per tutte le morti che questo virus ha causato in tutta Italia e in tutto il mondo”.

RIPRESA – “Noi giocatori favorevoli alla ripartenza della Serie A? Io ho sentito molti pareri, anche discordanti. C’è chi vuole riniziare e chi no. Però non decidiamo noi. A me piacerebbe riprendere ma c’è da dire che ci deve essere la sicurezza. Tutte le garanzie possibili perché senza non vorremmo ripartire”. “Il calcio è uno sport in cui c’è azione e contatti con altri giocatori. Si possono impedire i festeggiamenti dopo un gol, ma durante il gioco sarà difficile, anzi impossibile”.

ALLENAMENTI – “Come si vive questo momento di allenamento individuale? Devo dire che è stato talmente difficile rimanere in casa che ci mancava proprio andare in campo. Una piccola parte ce l’hanno ridata, quindi adesso ci accontentiamo di stare soli e ritrovarci in campo. Per noi giocatori è il momento di maggiore socializzazione lo spogliatoio ma adesso dobbiamo solo adeguarci”.