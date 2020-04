Petagna: “Cristante e io combinavamo guai al Milan. Una volta rischiammo l’espulsione”

Andrea Petagna e Bryan Cristante hanno condiviso parecchi momenti insieme, dalle giovanili del Milan fino all’esordio in prima squadra con l’Atalanta. L’attaccante e il centrocampista sono da sempre grandi amici e il bomber della Spal racconta la sua ammirazione per il mediano della Roma nel corso di una diretta Instagram: “Bryan è il numero uno, ci conosciamo da 10 anni. Siamo arrivati insieme nel settore giovanile, abbiamo fatto lo stesso percorso. Ha determinazione, grinta, cattiveria e voglia di migliorarsi in allenamento che lo ha sempre contraddistinto. L’ho sempre ammirato”.

PUNIZIONE – Petagna rivela anche le marachelle combinate ai tempi del Milan insieme a Cristante: “In convitto non ci hanno mai lasciato insieme in stanza perché sapevano che ne combinavamo di tutti i colori. A 16 anni avevo fatto un balletto davanti a una tutor, lui lo aveva filmato e lo avevamo pubblicato in rete. Così mi misero in punizione: non potevo fare più il raccattapalle a San Siro. Mandarono una lettera ai nostri genitori minacciandoci che saremmo stati rimandati a casa se avessimo commesso qualche altra cavolata”.