Petagna-gol, riparte la Spal: il Parma va al tappeto 1-0

Si interrompe il digiuno per la Spal. I ferraresi tornano al successo dopo una serie di sconfitte che hanno spinto la squadra di Semplici in zona retrocessione. La vittoria scaccia-crisi arriva contro il Parma al termine di un derby emozionante e combattuto fino alla fine. Il primo tempo è decisamente di marca ferrarese. Gli uomini di Semplici aggrediscono il Parma e cercano di ritagliarsi lo spazio per colpire appena possibile. L’episodio che sblocca la gara arriva al 33′: Strefezza tira verso la porta di Sepe, la conclusione diventa un assist per Petagna che infila il portiere da distanza ravvicinata. Il vantaggio galvanizza la Spal. I biancoazzurri sfiorano il raddoppio con Missiroli: decisivo Sepe con un miracolo. La musica non cambia nella ripresa. I padroni di casa restano più intraprendenti, mentre i gialloblu faticano ad ingranare. Floccari manca il colpo del k.o., anche per merito dell’estremo difensore avversario, nuovamente decisivo. La partita cambia nuovamente al 71′ quando Strefezza si fa espellere per somma di ammonizioni. Il Parma torna a crederci. Cornelius impegna Berisha.