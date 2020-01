Petagna: “Napoli coronamento di un sogno. E ora salvo la Spal”

Andrea Petagna è un giocatore del Napoli. L’attaccante triestino si trasferisce nella formazione azzurra dopo due stagioni alla SPAL. Il cambio di casacca arriverà solamente a luglio. Prima il suo obiettivo sarà quello di condurre la squadra emiliana verso una difficile salvezza. Petagna ha affidato ai social i suoi pensieri su questa importante svolta della sua carriera: “Questa foto è il coronamento di un sogno, quello di giocare in un grande club, per un club ricco di storia e passione. Sono pronto per questa nuova sfida, darò tutto me stesso per ricambiare la fiducia dimostrata in questi giorni dal Napoli e dai suoi tifosi. Prima però c’è una missione da portare a termine con la SPAL”.