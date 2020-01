Piatek ha scelto: vuole un club di Premier League

Piatek sempre più lontano dal Milan e anche dall’Italia. L’attaccante polacco dopo aver rifiutato l’offerta della Roma ha scelto di spostarsi a Londra sponda Spurs. Secondo quanto riporta Goal.com l’accordo economico tra il club e il giocatore non sarà difficile da trovare considerata la disponibilità al trasferimento. Toccherà poi al Tottenham e al Milan trovare l’intesa per sbloccare la trattativa.

Su Piatek però non c’è solo il club allenato dallo Special One. Anche Chelsea e Manchester United avrebbero fatto un sondaggio per il numero 9 del Milan.