Piatek ricorda: “Milan? Volevo subito la 9 ma Gattuso…”

Nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN , Krzysztof Piatek , attuale attaccante della Fiorentina , è tornato sui suoi anni al Milan ed in particolare sulla scelta di vestire la maglia numero 9 che molto spesso è stata oggetto di "rumors" a proposito di una sorta di maledizione per chi l'ha indossata dopo Pippo Inzaghi.

Ancora sul Milan: "Al Milan è andato tutto bene per i primi mesi quando con Gattuso ho giocato molto bene e fatto gol. Poi è arrivato Giampaolo ed è cambiato tutto, non ci siamo capiti e i giocatori in quei mesi non si sono trovati nel nuovo sistema di gioco".