Piatek scontento, il padre tuona: “Non vuole fare la riserva al Milan…”

Potrebbe essere ai titoli di coda l’avventura di Krzysztof Piatek al Milan. Dopo le parole del calciatore, arrivano anche quelle di suo padre Wladyslaw che, intervenuto a Sportowefakty non ha fatto giri di parole per descrivere il momento e il desiderio di suo figlio.

VIA – “Kris non vuole fare la riserva, vuole essere in forma per gli Europei e se non può farlo al Milan, lo farà volentieri altrove. E’ difficile dire quali siano i piani della società, ci sono giocatori di spicco come Piatek, Suso, Paquetà e Calhanoglu che sono sul mercato. Il club vuole soldi freschi per nuovi giocatori. In tanti stanno chiedendo Kris in prestito, ma il Milan punta a venderlo per una cifra simile a quella sborsata. Penso che tutti stiano aspettando la prossima settimana, quando il suo futuro sarà deciso”.