Piatek trafigge l’Atalanta, la Fiorentina vince e fa sorridere la Juventus

Partita spigolosa vinta dai toscani con un bel gol di Piatek

Successo per 1-0 della Fiorentina che al Franchi ha battuto l'Atalanta con una rete di Piatek ad inizio del secondo tempo. Una partita equilibrata non giocata male dai bergamaschi che in avvio di partita hanno avuto diverse occasioni e dopo il gol dell'ex Hertha hanno trovato il pareggio ma il VAR ha reso inutile la prodezza di Malinovskyi per un fuorigioco di Hateboer giudicato attivo da Doveri. Subito dopo il direttore di gara ha espulso per proteste il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini. Successivamente l'Atalanta ha perso la lucidità ed è stata sopraffatta dal nervosismo non concludendo mai in porta. Prima sconfitta esterna dei nerazzurri mentre per la Viola di Italiano si aprono le porte dell'Europa. Tre gialli pesanti nel corso del match: Djimsiti, Demiral e Milenkovic, tutti in diffida, salteranno il prossimo turno di campionato. In classifica Fiorentina a -2 dall'Atalanta e -5 dalla Juventus che dopo il mezzo passo falso col Torino può sorridere per la vittoria della Fiorentina.