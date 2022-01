Piccoli saluta con un messaggio i tifosi dell’Atalanta

Il messaggio dell'attaccante su Instagram

Da oggi Roberto Piccoli è un giocatore del Genoa e prima di immergersi totalmente nell'avventura rossoblù, ha voluto salutare i tifosi dell'Atalanta su Instagram: "E' un onore e un piacere poter vestire questa maglia. Il Genoa e' storia, prestigio, passione all'ennesima potenza. Grazie per l'occasione al club e all'Atalanta, grazie ai miei compagni, a tutto lo staff e ai tifosi per questi mesi trascorsi insieme a Bergamo - si legge -. Essere qui al Genoa adesso e' una sfida esaltante e stimolante che ho voluto fortemente: subito al lavoro perche' non c'e' tempo da perdere. Avanti Grifone".