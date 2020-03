Pinamonti: “Coronavirus? Soffro nel vedere la situazione. Su Nicola e il Genoa…”

La Serie A sta facendo i conti con l’emergenza coronavirus. Le squadre hanno detto stop alle attività e agli allenamenti e i calciatori sono obbligati a svolgere alcuni ‘compiti a casa’ per provare a tenersi in forma per un eventuale ripresa.

Anche in casa Genoa il discorso non cambia e a parlare di come sono affrontate le giornate ci ha pensato il bomber Andrea Pinamonti, intervistato da TMW. L’attaccante del Grifone si è soffermato sul momento delicato che sta attraversando l’Italia, ma ha anche discusso di temi legati al calcio giocato con la stagione dei rossoblù e l’ultimo periodo positivo grazie all’arrivo del mister Davide Nicola.

ISOLAMENTO – Come tutti i giocatori e gli italiani, anche Pinamonti resta a casa: “Fortunatamente sto bene e sono a casa. Sto seguendo con preoccupazione l’evolversi della situazione. Mi tengo informato. Soffro vedendo quanta sofferenza abbia creato e continui a creare la pandemia a livello globale”. “Le mie giornate sono molto lunghe e, per certi versi, anche noiose. Sono un dormiglione e al mattino mi piace riposare. Faccio le cose con una calma insolita, rispetto ai ritmi che avevo prima della sospensione. Prepariamo il pranzo seguendo le istruzioni ricevute dal nostro biologo nutrizionista. Sto imparando parecchie ricette insieme alla mia fidanzata. Nel pomeriggio mi alleno in casa seguendo le indicazioni dello staff con tutti gli attrezzi a disposizione. Poi tra un film, la cena e una serie tv, finisce la giornata. E ovviamente sento sempre familiari, parenti e amici per sapere come stanno”.

GENOA – “Se ci sentiamo con i compagni? Sì, certo, tutti i giorni ma non giochiamo quasi mai alla playstation. Cerchiamo di parlare di argomenti d’attualità e proviamo a guardare al futuro in modo positivo”. E in ottica calcio e campionato, importante anche il tecnico Nicola: “Mister Nicola è molto presente anche in questo periodo. Chiama spesso per sentire come stiamo, come vadano gli allenamenti e per sincerarsi di tutto in prima persona. Ci ha fatto avere da subito, attraverso i suoi collaboratori, diversi programmi di lavoro calibrati sulle esigenze personali”. “Campionato? Con il suo arrivo è cambiato tanto, a partire dai risultati. Quando riesci a muovere la classica ad ogni partita, si crea un entusiasmo diverso. Lavori più sereno in settimana e arrivi ancora più carico e motivato al giorno della partita. Quello che più mi ha colpito del mister è la sua determinazione, è sempre sul pezzo e non molla mai!”.