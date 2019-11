Pinamonti: “Genoa, sfida fantastica. Ottimo impatto con Thiago Motta, stiamo crescendo”

Al sito ufficiale del Genoa ha parlato l’attaccante Andrea Pinamonti, che ha ricevuto complimenti sia dal suo tecnico Thiago Motta che dal c.t. della Nazionale italiana Roberto Mancini: “Mi fanno molto piacere le belle parole che i due allenatori hanno speso nei miei confronti, mi spronano a fare sempre di più. So molto bene che posso ulteriormente migliorare e per farlo devo continuare a lavorare in maniera intensa: giorno dopo giorno mi accorgo di crescere, mi sento un giocatore moderno. L’esperienza che sto vivendo al Genoa? Sfida fantastica – ha proseguito Pinamonti, arrivato in estate dall’Inter -, siamo però incostanti, per cui stiamo cercando il giusto equilibrio”.

Qualche parola anche su Thiago Motta nello specifico: “Ottimo impatto, ci ha trasmesso le proprie idee di gioco e ci ha importo la sua visione di calcio. Vuole che il pallone viaggi per terra”.