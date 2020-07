Pioli pronto per la Juventus: “Questo è il mio Milan. Futuro? Voglio solo…”

Il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo la prova di forza dell’Olimpico contro la Lazio. Il netto 3-0 rifilato alla seconda in classifica fa da antipasto al big match di domani contro la Juventus, primissima della classe. Alla vigilia della gara Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha presentato il match in conferenza stampa.

Pioli: “Questo è il mio Milan”

Sul calendario molto fitto e la squadra, Pioli ha commentato: “Gli impegni ravvicinati portano via energie,ma gli stimoli ci porteranno a superare queste difficoltà”. E sulla squara: “In cosa dobbiamo migliorare per sfidare la Juventus? In tutto. Giochiamo contro i migliori, la Juve sta dimostrando da anni la propria supremazia”. “Questo è il Milan che avevo in mente. In passato non ci eravamo riusciti con la continuità e la precisione che stiamo avendo in queste partite”.

Giocatori e futuro

Sulla squadra che scenderà in campo: “Come sta Calhanoglu? Vedremo oggi, saranno decisivi gli allenamenti di oggi e domani. Il polpaccio si era contratto per un trauma, mi auguro possa essere disponibile”. “Ibrahimovic il più forte mai allenato? Sì, dal punto di vista mentale e della presenza in campo è il più forte che io abbia mai allenato. Lo avvertono sia gli avversari che i compagni”. E sulle sue condizioni: “Mi auguro che il suo minutaggio possa salire come il livello di prestazione. L’ultima gara l’aveva giocata l’8 marzo, a Ferrara gli ultimi minuti ed è stata una partita particolare”. Sul proprio futuro: “Io voglio solamente, a fine campionato, la soddisfazione di aver dato il massimo insieme ai miei giocatori in un club così importante. In questo momento non penso al 3 agosto, per lo sforzo che abbiamo fatto tutti insieme meritiamo di finire bene il campionato. Poi, vedremo più avanti quelle che saranno le decisioni sul futuro”.

