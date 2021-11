Pippo Inzaghi: “Milan da scudetto ma l’Inter di mio fratello…”

Parla SuperPippo

SCUDETTO - "Se sono contento della rinascita del MIlan? Molto. Faccio i complimenti a Maldini, Massara e Pioli. Può vincere lo scudetto: la quasi sicura uscita dalla Champions League, per la quale sono dispiaciuto, potrebbe essere un vantaggio, come accadde all’Inter l’anno scorso. Mi lasci fare un applauso ai ragazzi della Curva Sud per la meravigliosa coreografia del derby: so di cosa sono capaci", ha detto Inzaghi. Poi, passando alla sponda Inter: "Mio fratello Simone dimostra di valere un grande club come l'Inter? Non avevo dubbi. E bisognerebbe ricordarsi le cessioni di Hakimi e Lukaku e il problema di Eriksen. Simone ha trasmesso serenità all'ambiente. Sarebbe già una stagione positiva se passasse il turno in Champions, cosa che all'Inter non succede da tempo, e finisse tra le prime quattro. Ma credo che lotterà per lo scudetto fino alla fine".