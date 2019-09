Pirlo avverte Balotelli: “La Nazionale? Dipende solo da lui…”

E’ finalmente arrivata la prima rete di Mario Balotelli con la maglia del Brescia, seppur in amichevole. Il centravanti è infatti andato in gol nel corso della gara con il Frosinone, vinta dalle rondinelle per 3-2. Ad assistere al match, andato in scena a Ospitaletto, anche l’ex centrocampista Andrea Pirlo, che si è soffermato a parlare di Supermario.

NAZIONALE – “Se ha scelto di giocare nel Brescia, vuole dire che ha voglia di ripartire nel modo giusto. Se ripartirà, tutto verrà di conseguenza, compresa la Nazionale. Il ritorno in azzurro dipenderà però solamente da lui: dovrà dimostrare di meritarselo sul campo”.

CAMPIONATO – Pirlo ha poi rilasciato una battuta sul nuovo campionato di Serie A: “La Juventus è la favorita, anche se l’Inter si sta avvicinando. I bianconeri, però, hanno qualcosa in più”.