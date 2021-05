Pirlo: “Finirò il lavoro, poi parleremo del futuro. Bonucci indisponibile”

Pirlo ha presentato la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’importantissima finale di Coppa Italia contro l’Atalanta : "Sarà una partita aperta. Con l'Atalanta sai dove vai a finire. Ti fa alzare il ritmo, gioca con intensità, ti spinge a disputare una gara di livello europeo. Loro ci conoscono, sappiamo a cosa andremo incontro, non credo sarà una partita molto diversa dalle altre due".

SU BONUCCI - "Ha avuto un problema al ginocchio durante l’allenamento di ieri mattina e non sarà a disposizione. Ha riportato una distorsione. L'aspetto mentale non cambierà, siamo concentrati sulla finale, ciò che è successo domenica è acqua passata e non deve condizionarci. Poi parleremo di domenica prossima. Dovremo essere concentrati al massimo per vincere il trofeo".