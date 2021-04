Pirlo, il figlio riceve auguri di morte e risponde: “Superato il limite”

Il figlio ha risposto su Instagram

Il diciassettenne Niccolò Pirlo, figlio dell'allenatore della Juventus Andrea, ha ammesso di ricevere ogni giorno auguri di morte per il momento no del club torinese in questa stagione che rischia persino di non qualificarsi alla prossima Champion League. Da nove stagioni, campione d'Italia, per la Juventus è dura abdicare e concedere lo scettro all'Inter. Tante le critiche sul tecnico Andrea Pirlo e di riflesso anche sul figlio che ha pubblicato un messaggio sui social dopo aver ricevuto continui post in cui viene scritto: "Devi morire con tuo padre". Questo il tono di tanti messaggi ricevuto da Pirlo jr che ha replicato così: “Io non sono una persona che giudica, non mi piace farlo. Ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola. I miei genitori mi hanno insegnato ad avere idee e soprattutto ascoltare quelle degli altri. Ma credo che a tutto ci sia un limite e già da tempo questo limite è stato superato"., ha scritto Niccolò Pirlo su Instagram.