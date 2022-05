Pirlo riflette ma per lui c’è una panchina di Serie A pronta

Ancora voci sul futuro del mister

Redazione ITASportPress

Andrea Pirlo pronto per la Serie A, di nuovo. L'ex centrocampista, dopo l'esperienza alla guida della Juventus, aveva preso un perioso di stop che potrebbe presto finire. Come riportato da Sportmediaset, infatti, il Maestro è a Cremona per trattare con la società di Arvedi.

Sarebbe dunque la neopromossa Cremonese ad aver messo nel mirino l'italiano che, solamente poche ore prima, era stato accostato anche allo Spezia per il post Thiago Motta. Da quanto si apprende, se con Pirlo non si dovesse trovare un accordo, l'alternativa per la panchina della squadra di Cremona diventerebbe Alvini, che ha portato il Perugia ai playoff mettendo in mostra un ottimo calcio.

Si tratta chiaramente ancora di rumors anche perché nelle ultime ore sono davvero tante le panchine e le guide tecniche in bilico. Dall'Empoli di Andreazzoli, allo Spezia di Thiago Motta, passando per l'Udinese che ha salutato Cioffi fino all'Hellas Verona dove anche Tudor sembra in uscita.