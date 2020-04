Pirlo: “Ripresa Serie A difficile. Mio ritiro? Non avevo più voglia di allenarmi…”

“Ripresa campionato? Difficile”, parola di Andrea Pirlo. L’ex centrocampista tra le altre di Inter, Milan e Juventus, ha parlato nel corso di una diretta Instagram in compagnia di Christian Vieri. Tanti i temi affrontati ma soprattutto quello legato alla ripartenza della Serie A e al suo futuro.

GIOCARE E ALLENARE – Tante le voci sul possibile futuro ruolo di Pirlo come allenatore e lo stesso ex centrocampista confessa: “Stavo facendo il master, a settembre dovremmo essere pronti, ora è tutto sospeso. Dovevamo vedere Juric e Inzaghi, è tutto fermo. Ho parlato con qualche squadra per allenare, ora vediamo. Potrei iniziare anche all’estero, il calcio è uguale ovunque, mi basta cominciare. Non mi manca giocare, ho smesso perché non avevo più voglia. Ho fatto due anni e mezzo negli Stati Uniti per questo, volevo mi scendesse l’adrenalina, poi è stata comunque un’esperienza di vita bellissima. Gli ultimi mesi non avevo più voglia neanche di allenarmi, non mi manca nulla ora, sono pronto per fare altro”.

SERIE A – E sulla ripresa del campionato: “Per me è dura riprendere il campionato per com’è la situazione, è dura decidere”. “Squadre in ritiro tre mesi? Sarebbe un ritiro forzato per tutti, fino ad agosto. Se non puoi avere contatti con altri, come fai. L’unico modo per non aver rischi è stare tutti insieme. Quel che ho capito è questo, non vedi la famiglia per tre mesi ma devi capire anche che c’è chi non ha le strutture”.