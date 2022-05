Pirlo, tentazione Serie A: una squadra ci prova per la prossima stagione

L'ex Juventus potrebbe rimettersi in gioco

Redazione ITASportPress

Potrebbero esserci novità per il futuro di AndreaPirlo. L'ex centrocampista, ora allenatore, è pronto a rimettersi in gioco alla guida di una squadra, magari in Serie A.

12 mesi dopo la fine della sua prima avventura da allenatore, alla guida della Juventus, l'ex calciatore è desideroso di rimettersi in gioco e dimostrare le sue qualità. Tante le telefonate che gli sono arrivate in questi mesi, nessuna di queste però, in grado di convincere il Maestro ad accettare. In vista della stagione 2022-23, però, le cose potrebbero cambiare. Come riportano diversi rumors, infatti, lo Spezia starebbe provando a convincerlo.

Nonostante quella che sembra ormai essere una salvezza praticamente sicura, e anche un ottimo calcio, la guida tecnica dell'attuale mister Thiago Motta non è per nulla al sicuro. Pirlo potrebbe essere il suo sostituto. La società, in caso di sì dell'ex bianconero, potrebbe dare il benservito all'attuale allenatore e rimpiazzarlo col campione del mondo del 2006.