Pisacane, tra la sindrome Guillain-Barré e il coronavirus: “La voglia di vivere fa la differenza. Ne usciremo più forti…”

L’emergenza coronavirus ha imposto a tutti di rimanere a casa e cambiare le proprie abitudini di vita. La pandemia ha riportato anche nella mente di Fabio Pisacane un altro momento molto delicato della sua.

Il difensore del Cagliari, ospite di Sky Sport, ha raccontato la sua lotta – vinta -, con la sindrome di Guillain-Barré facendo anche un parallelo con la situazione che il mondo sta vivendo adesso con il Covid-19: “La mia lotta contro la sindrome di Guillain-Barré? A chi sta combattendo ora, posso dire che io all’epoca ero poco più che un bambino. La differenza la fece la mia voglia di vivere e il supporto dei miei cari. La cosa più terribile oggi è che chi lotta contro questo nemico invisibile lo deve fare nella solitudine. È una partita dura, per questo almeno idealmente dobbiamo restare uniti”, ha detto Pisacane.

AUSPICIO – “Io sto vivendo questa situazione con un papà a tempo pieno anche perché di solito non riesco ad essere presente come vorrei. Leggo un po’ di ironia sul web sulla fatica di intrattenerli, ma per me non è così. Loro sono la mia gioia più grande. Vorrei che imparassero da questa esperienza quello che cerco sempre di trasmettergli: dare valore alle cose semplici”. E poi un messaggio a tutti gli italiani e non solo: “Mi auguro che questo momento insegni a tutti ciò conta di più: l’aiutarsi e l’essere altruisti. Siamo un Paese fantastico e lo stiamo dimostrando anche adesso. Sono fiducioso che usciremo più forti da questa batosta”.