Pizarro critica l’Inter: “Spalletti aveva fatto il suo dovere. Tornerà in un top club”

La Roma è rimasta nel cuore di David Pizarro. L’ex centrocampista giallorosso conserva un ricordo speciale dell’esperienza con i capitolini. Anche se il rapporto migliore resta quello costruito con Luciano Spalletti. Questo il suo ricordo ai microfoni del Corriere dello Sport: “Ci siamo conosciuti su un lettino d’infermeria a Udine. Io ero infortunato, lui entra per parlare a un dottore che gli comunica che Alberto non ce la fa. Stavamo lottando per la salvezza. Luciano comincia a dare capocciate al muro. Sul serio, in modo letterario, non tanto per dire. Questo è stato il primo impatto tra noi. E poi ci siamo voluti bene, litigando anche eh. Perché lui ha un caratteraccio, ma anche io”.

FUTURO – Pizarro non risparmia anche una critica all’Inter per aver esonerato il suo ex tecnico a favore di Antonio Conte: “La sua sostituzione è stata un’operazione mediatica. Spalletti aveva fatto pienamente il suo dovere. E anche ora che si sta riposando, sono certo stia preparando il ritorno in un club di vertice. Non sarei sorpreso se in futuro ci fosse uno Spalletti-ter alla Roma. Con Pizarro vice? Magari, chi lo sa. Ma sarebbe più giusto che tornassero prima Totti e De Rossi”.

RIMPIANTI – Pizarro ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana con la Roma, ma conserva un piccolo rimpianto: “Lo scudetto del 2010. I pianeti non si allinearono in quel campionato. E pensare che avevamo costruito un miracolo con 12-13 giocatori”.