Pjaca piega il Sassuolo e regala il successo al Torino

Stoccata nel finale del Torino che coglie tre punti importanti al Mapei Stadium

Nell'anticipo della quarta giornata di Serie A il Torino con un gol di Pjaca ha battuto al Mapei Stadium il Sassuolo. Neroverdi pericolosi in avvio con Frattesi che colpisce subito un palo in avvio, poi Ferrari salva su un gol fatto del granata Sanabria. Un minuto dopo ecco il palo anche da parte di Brekalo. Nel finale di tempo granata ancora pericolosi con Bremer e Sanabria, prima del legno colpito da Praet. Nella ripresa ci prova Berardi, ma è Lukic a sprecare il possibile vantaggio prima dell'1-0 firmato da Pjaca all'83' con un preciso tiro all'angolino. Vince il Torino al secondo successo consecutivo con il settimo gol di un calciatore diverso e per la quarta volta partendo dalla panchina.