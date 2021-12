Platek: “Spezia realtà da Serie A. Col Napoli vittoria di coraggio e carattere”

Robert Platek, presidente dello Spezia, ha parlato della sua squadra e dell'ultima vittoria contro il Napoli.

Il presidente dello Spezia, Robert Platek, ha parlato del suo club, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “La vittoria a Napoli è stata emozionante. Abbiamo avuto coraggio e carattere in casa di una delle pretendenti allo Scudetto. Al Maradona abbiamo raccolto tre punti importanti. Credo sia stato un gran regalo per i nostri tifosi. I calciatori che compongono la rosa più giovane del campionato, lo staff, la dirigenza e il pubblico di questo club meritano la salvezza. Questi sono tutti aspetti che fanno dello Spezia una realtà da Serie A. Spero con tutto il cuore che possa rimanere in questa categoria. Siamo una piccola squadra ma mi piacerebbe che diventasse in futuro anche un club di maggior appeal. Se riusciremo a migliorare le strutture, questa piazza potrà in futuro, essere più ambita da diversi calciatori. Alcuni architetti e ingegneri stanno lavorando sul progetto dello stadio, in modo tale da rendere l’esperienza dei tifosi più piacevole possibile”.