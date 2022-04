Plusvalenze, tutti prosciolti e il Codacons presenta esposto alla Procura

Associazione, a disposizione di consumatori spiega la mossa

Secondo il Tribunale Federale Nazionale non è possibile tracciare in modo oggettivo il prezzo del cartellino di un giocatore, perché conseguenza di un accordo tra privati, nell'ambito di un libero mercato.

Per il Codacons si tratta di una decisione che lascia "spiazzati e increduli, un'occasione sprecata sotto tutti i punti di vista, per fare chiarezza e giustizia su un fenomeno che sta rovinando il calcio italiano, permettendo ad alcune società di gonfiare il prezzo di alcuni calciatori per poi rivenderli sul mercato - danneggiando in questo modo anche la carriera dei giocatori coinvolti - al mero fine di far quadrare i bilanci societari."