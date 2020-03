Pogba di nuovo alla Juve? Marchisio approva: “Potrebbe rinascere”

Sono tanti i tifosi bianconeri che vorrebbero rivedere Paul Pogba con la maglia della Juventus. Il centrocampista francese nelle ultime ore aveva lanciato qualche segnale dopo aver indossato la casacca bianconera di Matuidi durante l’allenamento casalingo. Una mossa che non è passata inosservata ai tifosi dello United che hanno criticato eccome il centrocampista.

MARCHISIO – I tifosi bianconeri d’altro canto ci sperano ancora. Tra di loro a fare il tifo per il ritorno di Pogba alla Juve c’è un sostenitore speciale, Claudio Marchisio: “Sarei contentissimo! Gli dissi che sbagliava ad andare a Manchester e che, se proprio voleva cambiare, avrebbe dovuto scegliere la Spagna. Detto ciò, un suo ritorno sarebbe estremamente positivo, Paul rinascerebbe nell’ambiente che più ama e che più lo coccola. E darebbe tantissimo alla Juventus, che avrebbe bisogno di uno come lui là in mezzo: è un grande professionista”. Queste le sue parole rilasciate a Tuttosport.