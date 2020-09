Poker del Milan al Monza nell’amichevole di San Siro

Nell’amichevole che ha riaperto San Siro il Milan ha battuto il Monza con il punteggio di 4-1. I rossoneri, capitanati da Zlatan Ibrahimovic, rifilano un poker ai brianzoli dell’ex Brocchi. Nel primo tempo reti di Calabria, pareggio di Finotto e 2-1 di Daniel Maldini. Nel finale i rossoneri arrotondano il punteggio con Kalulu e Colombo. Esordio nel secondo tempo per il nuovo arrivato rossonero Brahim Diaz. I tifosi del Monza hanno affisso uno striscione davanti al San Raffaele in onore di Silvio Berlusconi, il presidente del club ricoverato per coronavirus. “Forza Silvio, Monza ti aspetta per vincere insieme!”.