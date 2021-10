Poker dell’Empoli alla Salernitana

Dopo due sconfitte torna alla vittoria l'Empoli

Devastante Empoli nel primo tempo a Salerno con un parziale dominato con il punteggio di 4-0. Nella ripresa i granata hanno ridotto lo svantaggio di due gol ma i tre punti sono andati alla squadra toscana. Pinamonti la sblocca subito per gli ospiti, prima del raddoppio firmato da Cutrone con un'azione fotocopia. Al 13' arriva anche l'autogol di Strandberg che, a fine primo tempo, provoca un calcio di rigore: lo trasforma Pinamonti per la doppietta personale. A inizio ripresa accorcia Ranieri, poi arriva l'autorete di Ismajli. La cura Colantuono non ha per il momento sortito effetto. L'Empoli con la vittoria di oggi tocca quota 12 e sale al nono posto in classifica.