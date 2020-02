Poker Lecce, Torino annichilito 4-0

Dopo il cappotto dell’Atalanta arriva anche il poker del Lecce. Momentaccio del Torino di Mazzari che esce dal Via del Mare con le ossa rotte. La squadra di Liverani vince con un netto e tondo 4-0 e riprende a vincere. L’ultimo trionfo era datato 30 novembre 2019.

Dominio assoluto del Lecce per quanto riguarda i tiri in porta. I giallorossi aprono le danze all’11esimo minuto con la rete di Deiola. Il Toro prova a reagire senza troppa convinzione e al minuto 19 ecco che Barak segna il 2-0. Nella ripresa il canovaccio della partita non cambia. Il Lecce continua ad avere il pallino del match e chiude la pratica al 64′ con Falco con un destro potente nell’angolino. Lapadula su rigore al 78′ blinda il match. Respira il Lecce. E’ crisi nera per il Torino.