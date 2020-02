Politano: “Napoli? Anno nuovo, vita nuova. Voglio gli Europei”

Nuova avventura per Mattia Politano, passato dall’Inter al Napoli durante la sessione invernale di mercato. L’attaccante, in queste ore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

NAPOLI – “Nel 4-3-3 riesco ad esprimermi al meglio, quindi sono contentissimo di questa scelta. Anno nuovo, vita nuova. Già un mese fa c’era stato un approccio, ma quando venni a Napoli a giocare con l’Inter non mi sarei aspettato di venire poi qua. Sono in una squadra forte, abbiamo potenzialità per fare bene. Il gruppo è unito, i compagni mi hanno accolto al meglio”.

INTER – “Affrontare i nerazzurri sarà emozionante, lì ho passato un anno e mezzo bellissimo. Ho tanti amici ai quali sono legato”.

OBIETTIVI – “Voglio giocare a grandi livelli. Lo scorso anno ho fatto bene, vogliono tornare ad esprimermi in quel modo per puntare agli Europei”.

