Portiere a chi? Audero e Rafael fanno assist e la Serie A domina in Europa…

Chi l’ha detto che il portiere deve solo parare? La storia del calcio, anche in Serie A, ha insegnato che spesso diversi “numeri 1” sono stati protagonisti anche in zona gol. C’è chi ha segnato e chi, come in questo caso, è riuscito a servire un assist per i compagni. L’ultimo della lista è Emil Audero della Sampdoria che ha dato la palla vincente a Verre nel 2-1 della Sampdoria contro la Fiorentina.

La giornata precedente, invece, aveva visto il portiere dello Spezia Rafael servire Galabinov contro l’Udinese. I due assist fanno registrare un record.

I portieri di Serie A regalano un record

Come ricorda Opta, il noto centro di statistiche presente in tutto il mondo, grazie al passaggio vincente di Audero per Verre – per altro autore di una grandissima rete – la Serie A si impone in Europa come l’unico campionato tra i top 5 tornei, a vantare due assistenze da parte dei portieri per i loro compagni. Un dettaglio unico che, chissà, non possa essere migliorato nelle prossime partite.