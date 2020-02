Possibili nuovi rinvii in Serie A, il premier Conte: “Vedremo”

I 4 rinvii di quest’ultima giornata di campionato potrebbero non essere gli unici. La diffusione del Coronavirus potrebbe bloccare infatti il campionato anche per il prossimo turno. A Non è l’Arena il Premier Conte è intervenuto a riguardo: “In questo momento non saprei dire se la prossima settimana continueremo con le stesse misure. Le nostre valutazioni le assumiamo sulla base della valutazione dei tecnici e degli esperti. Vedremo e monitoreremo l’evoluzione del contagio del virus e valuteremo. Se avremo un forte effetto contenimento ci rassicurerà, ma non credo che potremo allentare nel giro di qualche giorno”.

La prossima settimana dunque sarà decisiva. Intanto Inter – Ludogorets dovrebbe disputarsi a porte chiuse.