Prandelli è sicuro: “Ribery carismatico, un regalo per la Salernitana”

Franck Ribery è il grande colpo della Salernitana. Secondo Cesare Prandelli, il francese rappresenta un vero e proprio dono

Il colpo Ribery ha aumentato l'entusiasmo dei tifosi della Salernitana. L'arrivo del fuoriclasse francese potrebbe cambiare gli equilibri della lotta per la salvezza, aiutando così i campani a raggiungere il loro obiettivo prefissato all'inizio della stagione. Il suo ex tecnico alla Fiorentina, Cesare Prandelli lo ritiene un valore aggiunto, come ha spiegato a Il Mattino: "Si tratta di un atleta forte e carismatico che può fare bene in qualsiasi ruolo dell'attacco, ma anche da regista. Per la mentalità vincente che ha e la sua capacità di riuscire ad unire il gruppo è un leader. Cercava una molla e con la Salernitana ha trovato la società ed il posto giusto per dare entusiasmo ad una piazza affamata di calcio. Io alla Fiorentina lo usavo alto a sinistra, poi però l'ho messo in verticale vicino a Vlahovic e Vlahovic ha ringraziato. E' un grande regalo per la Salernitana".