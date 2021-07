Prandelli: “Fiorentina? Ero come un chirurgo con un familiare”

Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato della sua seconda esperienza a Firenze

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha raccontato la sua seconda esperienza in viola: “I fiorentini hanno una generosità che non ho mai trovato in nessuno, i mesi trascorsi nell’ultimo anno non hanno cambiato nulla. Ero troppo coinvolto, come quando un chirurgo deve operare un familiare. Ho avuto troppe aspettative su me stesso, i fiorentini sono ancora più affettivi con me, hanno gradito il mio atto di responsabilità. Dovevo provare ad avere quel pizzico di distacco che sarebbe servito, ma non sono riuscito. Questa storia d'amore continuerà fino a quando sarò in vita”.