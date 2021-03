Prandelli lascia la Fiorentina, Ujfalusi: “Ti sono vicino in questo momento”

La notizia dell’addio di Cesare Prandelli alla Fiorentina ha lasciato di stucco il mondo del calcio. Il tecnico italiano ha deciso di interrompere il suo rapporto lavorativo con il club viola, rendendo nota la sua scelta con una lunga lettera aperta. Anche il suo futuro nel mondo del calcio non ha certezze, come ammesso dallo stesso Prandelli. La guida tecnica della squadra verrà affidata nuovamente a Beppe Iachini.

SOSTEGNO

Prandelli ha ammesso di attraversare un periodo difficile anche a livello personale e ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà sui social. Non sono solo i tifosi a farsi sentire. Anche l’ex terzino viola Tomas Ujfalusi ha voluto manifestare il suo affetto per il tecnico che lo ha allenato nella sua esperienza toscana. Questo il suo pensiero affidato ai social: “Mister, ti sono vicino in questo momento delicato della tua carriera e della tua vita, chi come me ti conosce sa i valori umani che possiedi e che sempre ti distingueranno anche nel mondo del calcio”.