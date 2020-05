Prandelli non ha dubbi: “Il calcio può riprendere. Si può iniziare a luglio”

L’Italia si interroga sulla possibilità di vedere presto in campo il calcio professionistico. Al momento resta viva l’incertezza, ma prende quota l’ipotesi di una selezione in campo. L’ex CT della Nazionale italiana Cesare Prandelli ha espresso il suo parere al “Corriere di Brescia”: “Non vedo perché non si possa ricominciare quando la situazione è più chiara. Si potrebbe giocare a luglio anziché a giugno. E’ vero, il calcio ti fa dimenticare di tante cose per 90 minuti, ma non credo che per gli appassionati vogliano le partita necessariamente oggi. Non credo che, se fossi un calciatore, avrei paura di giocare. È una questione che riguarda tutta l’Italia. Continuano a esserci morti ogni giorni… Io credo che ci voglia ancora tempo”.