Prandelli rivela: “Cristiano Ronaldo poteva venire al Parma, ma ci fu il crac della Parmalat”

L’allenatore Cesare Prandelli, attualmente senza squadra, ha parlato ai microfoni di ParmaLive.com qualche giorno dopo aver compiuto 62 anni: “Quando allenavo a Parma, Cristiano Ronaldo giocava nello Sporting e mi fu chiesto un parere su di lui. Dopo averlo visto la prima volta, dissi: ‘Andate subito a prenderlo!’ (sorride, ndr). Ma vivevamo il grande problema della Parmalat, altrimenti credo che l’avremmo preso. Commentarlo col senno di poi? È stato tutto un grande sogno che però non si è avverato…”. L’ex c.t. lasciò un bel ricordo alla guida dei ducali, dal 2002 al 2004, con due qualificazioni europee con la Champions sfiorata per pochissimo. Poi, come rivelato dallo stesso mister, la Parmalat fece crac e si dovette cambiare tutti i piani.