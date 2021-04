Preparatore Benevento: “Con il virus non è facile mentalmente. Lo stress influisce sugli infortuni”

Il tema degli infortuni è più calzante che mai in una stagione particolare come questa. Senza precampionato e con un calendario fitto che porta i calciatori a giocare ogni tre giorni, sono diversi gli atleti che – per un periodo più o meno lungo – sono stati costretti ad una sosta ai box. In merito a questo, è intervenuto il preparatore atletico del Benevento, Luca Alimonta. Questo uno stralcio delle sue parole, rilasciate ai taccuini di ottopagine.it:

“Ha pesato tantissimo la mancanza delle soste estiva e invernale. Oltre a questo aspetto, il carico psicologico ha la sua importanza. Non è facile essere liberi mentalmente con questo virus. Lo stress influisce sull’infortunio muscolare. Abbiamo cercato di lavorare bene in Austria, ma anche lì non sono mancati dei contagi. È un momento particolare che vale per tutte le squadre. Ho letto il report della Gazzetta sugli infortuni muscolari. Non so se questa situazione sia correlata, ma è sicuramente un dato di fatto. I problemi ci sono per tutti”