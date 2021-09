Preziosi: “777 Partners società giovane e affidabile. Io mai più nel calcio”

Parla l'ex patron del Genoa

Redazione ITASportPress

Enrico Preziosi, ormai ex presidente del Genoa, ha parlato a Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport a proposito della cessione del club a 777 Partners e al suo ruolo nella società dopo l'addio dalla posizione di numero 1.

NUOVA PROPRIETA' - "Chi sono 777 Partners? Fanno investimenti importanti in tutto il mondo. Sono giovani e affidabili, questa era la cosa più importante. Erano ormai tre anni che cercavo chi potesse dare un futuro al Genoa. Sono una società di tutto rispetto. Credo che il futuro del Genoa sia blindato", ha detto Preziosi.

RUOLO - "Il mio ruolo all'interno della società? Di sicuro, chi ha acquisito il club al 100% ha il diritto di scegliere. I proprietari decideranno. Per contrattualistica ho un posto nel board. Non ho potere decisionale ma una delega per alcune attività". "Se tornerò nel calcio? No, non farò mai più niente nel calcio. Salernitana? Ribadisco. No".

SOCIETA' - "Penso sia finita l'era dei presidenti mecenati. 777 Partners farà bene, forse i loro investimenti faranno un po' i conti con la burocrazia italiana ma penso che faranno bene e avranno modo di tenere il bilancio del Genoa sano ma con investimenti come stadio e altro". "8 proprietà straniere in Serie A? C'è rischio che per loro diventi solo puro divertimento? Il calcio ha una certa magia. Ho visto la prima partita e li ho lasciati giustamente protagonisti. Ho visto grande partecipazione da parte loro. Penso che loro contino sulla passione sia per i tifosi e la squadra, ma anche per loro". "Americani in Italia? Penso abbiano capito che c'è un mercato non solo divertimento. Lasciamoli lavorare".

TIFOSI - "Il mio rapporto con la piazza? Ho preso il Genoa dalla C. Abbiamo cercato di fare quello che potevamo. Il calcio è molto difficile e a volte viene a mancare l'apporto dei fan perché magari si aspettano qualcosa in più. Io penso di aver fatto qualcosa di buono. 15 anni di Serie A mi sembra la conferma che si sia fatto bene".

ALLENATORI - "Tanti allenatori sotto la mia gestione? Il calcio è fatto anche di queste cose. E' vero che non ho avuto molta fortuna con gli allenatori. Anche se quando ho trovato quello giusto l'ho tenuto 9 anni, parlo di Gasperini". E ancora: "In altri casi, forse, sono stato avventato. Me la prendo questa critica. Ci sta".

DAZN - "Penso debbano ancora investire. Credo sia un peccato per chi paga e non ha un servizio buono. Io sono a favore di Sky, lo sapete, e credo che una collaborazione tra loro potrebbe fare bene".

SCUDETTO - "Se può essere il grande anno del Napoli? Me lo auguro. Sono sempre stato "tifoso" del Napoli. E' sempre stata la mia squadra del cuore. Sono felice di come abbia iniziato la stagione. Tra valore squadra e allenatore penso abbiano tutti gli ingredienti di raggiungere questo traguardo. Dico anche "Forza Napoli".